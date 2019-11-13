Сверстать страницы интернет-магазина (переписать верстку)

Уже существующему И-М нужно полностью переписать верстку, что бы она была 100% валидной и соответствовала требованиям гугловского пейджспида (95 баллов).

Не раздувать CSS и JS - делать и использовать "единые свойства для однотипных элементов" а не "для каждого элемента свои стили"

Привязка к движку не нужна, нужны только сверстанные типовые страницы для разрешений 1920, 1366, 800.

Использовать современные технологии (FLEXBOX).

Само-собой кроссбарузерность.

Есть psd макеты, НО они двухлетней давности и некоторые элементы на сайте переделаны, поэтому не уверен что они пригодятся.

Оплата по факту выполненных работ, можно за каждую страницу отдельно.