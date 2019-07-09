Сверстать 3 элемента

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок183 просмотра

Сверстать 3 элемента - http://prntscr.com/ocgkqa на уже развернутом сайте. Есть макет (html+css) с Axure, собственно оттуда и сделан скрин.

Сайт в адаптиве, поэтому блоки и в адаптиве поправить.

Плюс отдельно подправить адаптив окошка http://prntscr.com/ocgooh

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CSSHTML
6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

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