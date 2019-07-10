Верстальщик для верстки лендинга

$24
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок259 просмотров

Необходимо сверстать лендинг. 

Срок – до 10.07.2019, 9.00 по Мск. 

Стоимость – 1500 руб. 

Обязательно кроссбраузерно.  

Также скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису PageSpeed Insights. 

Обязательно прикрепляйте свои работы при отписке на проект.  

Подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
Ksiksa
Оксана 
33 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

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