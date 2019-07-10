Сверстать и заполнить моб. версию сайта,внести поправки Сделать правильную переадресация с мобильных устройств.
Верстальщик для верстки лендинга
Необходимо сверстать лендинг.
Срок – до 10.07.2019, 9.00 по Мск.
Стоимость – 1500 руб.
Обязательно кроссбраузерно.
Также скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису PageSpeed Insights.
Обязательно прикрепляйте свои работы при отписке на проект.
Подробности обсудим с кандидатами.
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