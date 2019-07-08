Поправить вёрстку для мобильной версии магазина. Wordpress/WooCommerce

Здравствуйте.

Сайт на Wordpress + WooCommerce.

Тема Hypernova (дочерняя для Kava).

Для редактирования используется Elementor.

Собственно проблема: в мобильной версии сайта на странице магазина и в категориях содержимое отображается в трёх колонках (прикреплённый файл mobsite1.jpg) и имеет жуткий вид.

Что нужно: сделать так, чтобы содержимое отображалось в одной колонке по одной в ряд. Примерно так, как отображаются товары (прикреплённый файл mobsite2.jpg).

Очень желательно: сообщить мне что поправлено, чтобы я в дальнейшей работе всё не порушил случайно :)

Адрес сайта вышлю по запросу.

Оплата: вебмани рубли, пайпал рубли, банковская карта (сбер).