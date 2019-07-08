Поправить вёрстку для мобильной версии магазина. Wordpress/WooCommerce

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок303 просмотра

Здравствуйте.

Сайт на Wordpress + WooCommerce.

Тема Hypernova (дочерняя для Kava).

Для редактирования используется Elementor.

Собственно проблема: в мобильной версии сайта на странице магазина и в категориях содержимое отображается в трёх колонках (прикреплённый файл mobsite1.jpg) и имеет жуткий вид. 

Что нужно: сделать так, чтобы содержимое отображалось в одной колонке по одной в ряд. Примерно так, как отображаются товары (прикреплённый файл mobsite2.jpg).

Очень желательно: сообщить мне что поправлено, чтобы я в дальнейшей работе всё не порушил случайно :)

Адрес сайта вышлю по запросу.

Оплата: вебмани рубли, пайпал рубли, банковская карта (сбер).

ElementorWooCommerceWordPress
6 лет назад
Fau
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Escrow
Прекрасный исполнитель. Всё сделано быстро, замечательно пообщались. Я очень доволен и всячески рекомендую к сотрудничеству.
Алексей замечательный заказчик и человек. Задание чёткое, постоплата и лёгкое общение. Всё супер!

Заявки фрилансеров

master_elena
Елена 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад

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