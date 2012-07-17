Fau

Алексей Fau

 
51 годРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
master_elena
Елена 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Поправить вёрстку для мобильной версии магазина. Wordpress/WooCommerce
Алексей замечательный заказчик и человек. Задание чёткое, постоплата и лёгкое общение. Всё супер!
Прекрасный исполнитель. Всё сделано быстро, замечательно пообщались. Я очень доволен и всячески рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
web_serg
Сергей 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Установить слайдер на главную страницу WordPress.
Отличный заказчик! Оплата моментально по факту! Рекомендую!
Моя проблема решена. Благодарю за терпение. Всем рекомендую. Исполнитель своё дело знает.
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DarkAvenger
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Установить jQuery слайдер на HTML сайт.
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четко поставленная задача, быстрое принятие и оплата. Рекомендую!
Отличный специалист. Работает с опережением графика, качество исполнения на высшем уровне, расценки прекрасны. Было приятно работать с Алексеем. Мои благодарности и наилучшие рекомендации.
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iceweb
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Поправить меню в WordPress.
Все прошло успешно. Оплату получил. Сотрудничеством остался доволен!
Отличное качество исполнения, высочайшая скорость работы и замечательная ценовая политика. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую всем!
Ответный отзыв
Dimec
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Нужна небольшая доработка плагина для WordPress.
Отличный заказчик. Сформулировал понятное задание, сделал предоплату, и моментально проверил результат. Спасибо!
Работа выполнена очень быстро и качественно. Дмитрию моя благодарность и наилучшие рекомендации.
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