Здравствуйте. Сайт на Wordpress + WooCommerce. Тема Hypernova (дочерняя для Kava). Для редактирования используется Elementor. Собственно проблема: в мобильной версии сайта на странице магазина и в категориях содержимое отображается в трёх колонках (прикреплённый файл mobsite1.jpg) и имеет жуткий вид. Что ...
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Приветствую! Имеется сайт на WordPress, тема Meris ( Lite ). Нужно установить слайдер на главную страницу (он должен показываться только на главной странице). Требования к слайдеру: - бесплатный из репозитория WordPress - фул скрин (ну или чтобы до 1920 ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую! Имеется одностраничный сайт на HTML. Нужно установить на него Fullscreen Slit Slider. Картинки и надписи менять не надо. Просто установить в "базовой версии" чтобы работал и подогнать по высоте, чтобы влез в подготовленный для него ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Имеется сайт на WordPress, тема Mystique. На данный момент в верхнем меню между крайней правой кнопкой (когда она активна или под курсором) и краем сайта остаётся небольшая светло-зелёная полоска (см. приложенную картинку). Нужно растянуть меню на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Плагин "live-countdown-timer" для WordPress (отсчитывает время до события). Требуется убрать отображение минут и секунд. Оплата в WebMoney.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Имеется статичный сайт на HTML. Нужно создать форму бронирования, чтобы введённые данные отправлялись на e-mail. В форме нужна капча, а то заспамят. После отправления заполненной формы должно появляться сообщение об удачной отправке данных на самом сайте. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад