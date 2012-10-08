Поправить меню в WordPress.

Имеется сайт на WordPress, тема Mystique.

На данный момент в верхнем меню между крайней правой кнопкой (когда она активна или под курсором) и краем сайта остаётся небольшая светло-зелёная полоска (см. приложенную картинку).

Нужно растянуть меню на всю ширину сайта, чтобы этой полоски не осталось.

Оплата в WebMoney, рубли.