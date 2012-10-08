Поправить меню в WordPress.

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Завершен4 заявки137 просмотров

Имеется сайт на WordPress, тема Mystique.

На данный момент в верхнем меню между крайней правой кнопкой (когда она активна или под курсором) и краем сайта остаётся небольшая светло-зелёная полоска (см. приложенную картинку).

Нужно растянуть меню на всю ширину сайта, чтобы этой полоски не осталось.

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WordPress
13 лет назад
Fau
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличное качество исполнения, высочайшая скорость работы и замечательная ценовая политика. Очень доволен сотрудничеством, рекомендую всем!
Все прошло успешно. Оплату получил. Сотрудничеством остался доволен!

Заявки фрилансеров

iceweb
Иван 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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