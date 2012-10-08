Необходим дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок225 просмотров

Требуется дизайнер для сотрудничества на условиях аутсорсинга, для выполнения различных видов работ над дизайном(макеты сайтов, баннеры, слайды и т.д.)

13 лет назад
rewiaca
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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