Ищем талантливого дизайнера, для разработки главной страницы сайта. Тематика сайта: фотографии, размещенные пользователями. Концепция: Креативно, просто, узнаваемо, нешаблонно. Белый фон, минимум графики, акцент на фотографиях от пользователей, ширина фиксированная. ...
Необходим дизайнер
Требуется дизайнер для сотрудничества на условиях аутсорсинга, для выполнения различных видов работ над дизайном(макеты сайтов, баннеры, слайды и т.д.)
Заявки фрилансеров
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