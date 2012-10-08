Дизайн главной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт45 заявок258 просмотров

Ищем талантливого дизайнера, для разработки главной страницы сайта.

Тематика сайта: фотографии, размещенные пользователями.

Концепция: Креативно, просто, узнаваемо, нешаблонно. Белый фон, минимум графики, акцент на фотографиях от пользователей, ширина фиксированная.

Структура:

1. Шапка (логотип, Название сайта)

2. Основное меню (Новые, Лучшие, Добавить)

3. Меню пользователя (Войти/Зарегистрироваться)

4. Краткое описание сайта (2-3 строчки)

5. Постраничное деление ( 424 - 423 - 422 - 421 ... 3 - 2 - 1)

6. Блоки с фотографиями, в каждом блоке по одной фотографии средних размеров, блоки идут один под другим. Содержание одного блока: фото, дата размещения, номер фото, голосование за фото, ссылка на подробнее, описание, кол-во комментариев, поделиться в социальных сетях, автор, теги.

7. Дублируется постраничное деление

8. Нижнее меню, повторяет основное меню

9. Подвал (копирайт, счётчик)

Пишите цену, сроки и Ваши условия.

13 лет назад
meeckali
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн и верстка интернет-магазина (PHP)

    Необходима смена дизайна и функционала интернет-магазина. Уточняю - необходимо как разработать, так и реализовать это на домене. Чтобы я увидел результат, уже зайдя на свой сайт. Покупали скрипт в PHP Shop. Сайт ...

    PHP
    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать дизайн и сверстать

    Нужно сделать дизайн и сверстать его. ТЗ нет, единственное дизайн должен быть ярким и объёмным в веб 2.0 стиле, оранжево-белая или оранжево-серая гамма. Возможно жёлтый ещё цвет в ряде элементов. Нужны будут иконки для меню, ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта дома культуры

    раскладка находится здесь: kmvc.ru/download/kirDK.rar обратите внимание, что в каталоге "главная страница", в вордовском файле у них уже есть шапка сайта, которую они хотели бы видеть практически без изменений (нужно только убрать баннер Медиа-Land). Её ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн восстановить

    $300

    Дизайнер сделал дизайн главной - его согласовал клиент. И дизайнер исчез со связи. Сроки горят ужасно. Нужно с джипега повторить дизайн. Логотипы/картинки многие есть в наличии. Нужно подготовить в psd ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интерфейса

    Нужен дизайн сайта и интерфейса на основе готового прототипа. Есть логотип и фирменные цвета. Нужно отрисовать порядка 10-12 типовых страниц. Пишите свои расценки и контакты в skype. ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Прототипы образовательной школьной социальной сети

    $1000

    Требуется выполнить 7 некликабельных прототипов в Axure (можно balsamiq и т.п. инструментом) с высокой детализацией интерфейсов. Необходим креативный подходод к созданию интерфейсов. Задание на прототипы прилагается, если что-то в задании непонятно - ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта, приватно для Maksak

    $150

    Нужно разработать дизайн сайта. Объем работ: главная + страница категории + типовая внутреняя (оформить текст "о нас") подробности в приложении

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайнер для отрисовки шаблонных макетов сайтов

    Доброго времени суток, Дамы и Господа!Требуется дизайнер для создания дизайн-макета типовых страниц для шаблонных сайтов. Вот примеры выполнения работы: http://roxi.ru/cigatron/ http://www.roxi.ru/jewelryluxe/ http://stiv-sad.ru/ http://roxi.ru/intertechnika/ http://roxi.ru/viego/ http://roxi.ru/dolcevita/ http://westeco.ru/ ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад