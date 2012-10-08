Необходима смена дизайна и функционала интернет-магазина. Уточняю - необходимо как разработать, так и реализовать это на домене. Чтобы я увидел результат, уже зайдя на свой сайт. Покупали скрипт в PHP Shop. Сайт ...
Дизайн главной страницы сайта
Ищем талантливого дизайнера, для разработки главной страницы сайта.
Тематика сайта: фотографии, размещенные пользователями.
Концепция: Креативно, просто, узнаваемо, нешаблонно. Белый фон, минимум графики, акцент на фотографиях от пользователей, ширина фиксированная.
Структура:
1. Шапка (логотип, Название сайта)
2. Основное меню (Новые, Лучшие, Добавить)
3. Меню пользователя (Войти/Зарегистрироваться)
4. Краткое описание сайта (2-3 строчки)
5. Постраничное деление ( 424 - 423 - 422 - 421 ... 3 - 2 - 1)
6. Блоки с фотографиями, в каждом блоке по одной фотографии средних размеров, блоки идут один под другим. Содержание одного блока: фото, дата размещения, номер фото, голосование за фото, ссылка на подробнее, описание, кол-во комментариев, поделиться в социальных сетях, автор, теги.
7. Дублируется постраничное деление
8. Нижнее меню, повторяет основное меню
9. Подвал (копирайт, счётчик)
Пишите цену, сроки и Ваши условия.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $160
Дизайн сайта по тематике голограммы.Завершен13 лет назад
Нужно сделать дизайн и сверстать его. ТЗ нет, единственное дизайн должен быть ярким и объёмным в веб 2.0 стиле, оранжево-белая или оранжево-серая гамма. Возможно жёлтый ещё цвет в ряде элементов. Нужны будут иконки для меню, ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
раскладка находится здесь: kmvc.ru/download/kirDK.rar обратите внимание, что в каталоге "главная страница", в вордовском файле у них уже есть шапка сайта, которую они хотели бы видеть практически без изменений (нужно только убрать баннер Медиа-Land). Её ...Завершен13 лет назад
- $300
Дизайнер сделал дизайн главной - его согласовал клиент. И дизайнер исчез со связи. Сроки горят ужасно. Нужно с джипега повторить дизайн. Логотипы/картинки многие есть в наличии. Нужно подготовить в psd ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн сайта и интерфейса на основе готового прототипа. Есть логотип и фирменные цвета. Нужно отрисовать порядка 10-12 типовых страниц. Пишите свои расценки и контакты в skype. ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать технический дизайн для одностраничного промо сайта. Подробности исполнителю. Прошу отозваться тех, у кого есть такие работы в портфолио. Спасибо.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется выполнить 7 некликабельных прототипов в Axure (можно balsamiq и т.п. инструментом) с высокой детализацией интерфейсов. Необходим креативный подходод к созданию интерфейсов. Задание на прототипы прилагается, если что-то в задании непонятно - ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $150
Нужно разработать дизайн сайта. Объем работ: главная + страница категории + типовая внутреняя (оформить текст "о нас") подробности в приложенииЗавершен13 лет назад
Доброго времени суток, Дамы и Господа!Требуется дизайнер для создания дизайн-макета типовых страниц для шаблонных сайтов. Вот примеры выполнения работы: http://roxi.ru/cigatron/ http://www.roxi.ru/jewelryluxe/ http://stiv-sad.ru/ http://roxi.ru/intertechnika/ http://roxi.ru/viego/ http://roxi.ru/dolcevita/ http://westeco.ru/ ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад