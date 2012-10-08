Дизайнер для отрисовки шаблонных макетов сайтов

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Закрыт5 заявок112 просмотров

Доброго времени суток, Дамы и Господа!Требуется дизайнер для создания дизайн-макета типовых страниц для шаблонных сайтов. Вот примеры выполнения работы:

http://roxi.ru/cigatron/

http://www.roxi.ru/jewelryluxe/

http://stiv-sad.ru/

http://roxi.ru/intertechnika/

http://roxi.ru/viego/

http://roxi.ru/dolcevita/

http://westeco.ru/

http://roxi.ru/nordazya/

http://roxi.ru/vianastudio/

13 лет назад
Roxi
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

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