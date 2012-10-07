Дизайн в минималистическом, но изысканном стиле

Приветствую всех,

Ищу дизайнера, для своих старых и новых проектов.

Нужен дизайнер который умеет хорошо рисовать в минималистическом но изысканном стиле, понимает на сколько важен usability в дизайне.

Примеры:

http://poltava.prom.ua/b2b

http://www.behance.net/gallery/Labbler-Music-Community-Interface/2440383

http://dribbble.com/

http://slando.ua/

http://vlasne.ua/