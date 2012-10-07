Необходимо обновить дизайн интернет-магазина Нарисовать 9 иконок к различным видам товаров. В целом сайт должен остаться узнаваем, при этом быть максимально удобным для покупателя. http://climatteh.com/ Только ...
Дизайн в минималистическом, но изысканном стиле
Приветствую всех,
Ищу дизайнера, для своих старых и новых проектов.
Нужен дизайнер который умеет хорошо рисовать в минималистическом но изысканном стиле, понимает на сколько важен usability в дизайне.
Примеры:
http://www.behance.net/gallery/Labbler-Music-Community-Interface/2440383
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