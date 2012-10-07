Интерфейс/дизайн информационного портала

Добрый день.

Имеется в наличии ТЗ с описанием функционала портала на первый этап проекта

Дизайн требуется качественный, современный и не перегруженный "плюшками".

Требуется проработка:

- интерфейса (юзабилити) портала

- дизайна

- логотипа портала

Макетов страниц будет около 10, из них полностью уникальных около 3-х

ТЗ будет предоставлено потенциальному исполнителю после ознакомления с его работами.

В идеале если человек будет немного знаком с Drupal (может какие-то особенности CMS требуется учесть) а так же порекомендовать хорошего верстальщика для работы в дальнейшем по вашему дизайну.