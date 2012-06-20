Новый дизайн интернет-магазина

Необходимо обновить дизайн интернет-магазина

Нарисовать 9 иконок

к различным видам товаров.

В целом сайт должен остаться узнаваем, при этом быть максимально удобным для покупателя.

http://climatteh.com/

Только дизайн. Только от опытных дизайнеров. С большим опытом и портфелем. Выбирать буду по портфелю, сроку регистрации на веблансере и отзывам.

Спасибо