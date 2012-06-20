Нужен хороший веб-дизайнер. Условия задания вышлю в личку. Пример дизайн-макета который понравился заказчику (флеш не нужен): http://www.sprintbooster.com.ua/ Готовы предоставлять Вам постоянно заказы при адекватных умеренных ценах. Опционально приветствуется ...
Новый дизайн интернет-магазина
Необходимо обновить дизайн интернет-магазина
Нарисовать 9 иконок
к различным видам товаров.
В целом сайт должен остаться узнаваем, при этом быть максимально удобным для покупателя.
Только дизайн. Только от опытных дизайнеров. С большим опытом и портфелем. Выбирать буду по портфелю, сроку регистрации на веблансере и отзывам.
Спасибо
Заявки фрилансеров
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