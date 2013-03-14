Необходимо придумать современный дизайн для сайта problem-s-diplomom.net сохранив логотип(можно улучшить) все остальное-свобода выбора, размещение вкладок,вид и тд
Дизайн сайта-визитки
Нужно сделать макеты дизайна сайта-визитки для фрилансера: театрального художника и дизайнера интерьеров.
Дизайн требуется локаничный, но стильный. Без большого количества специальной графики.
Нужно:
- главная страница
- типовая страница с текстовым контентом
- типовая страница галереи
Детальное ТЗ сейчас дописываю, к вечеру наверно будет готово (максимум завтра).
Бюджет на дизайн: 15 000 руб.
Порядок оплаты: рублями, желательно без предоплаты с поэтапной оплатой. Если предоплата, то всё зависит от вашей репутации. У меня BL 61, кошелёк с 2007 г. без претензий, отзывы см. здесь, могу дать ссылки на отзывы на других аналогичных сайтах.
Проект делаю для своей сестры, оплачиваю сам без посредников и т.п.
Сроки: главное качество, жёсткого срока нет, дней 5-7 я думаю хватит вполне
Нужен исполнитель с опытом аналогичных работ. Особенно надо качественно проработать страницу галереи, т.к. главное на сайте - это портфолио, т.е. галерея работ. Поэтому ищу кандидатов с подобными работами в портфеле.
Выбранный исполнитель
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