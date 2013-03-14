Дизайн сайта-визитки

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен61 заявка445 просмотров

Нужно сделать макеты дизайна сайта-визитки для фрилансера: театрального художника и дизайнера интерьеров.

Дизайн требуется локаничный, но стильный. Без большого количества специальной графики.

Нужно:

- главная страница

- типовая страница с текстовым контентом

- типовая страница галереи

Детальное ТЗ сейчас дописываю, к вечеру наверно будет готово (максимум завтра).

Бюджет на дизайн: 15 000 руб.

Порядок оплаты: рублями, желательно без предоплаты с поэтапной оплатой. Если предоплата, то всё зависит от вашей репутации. У меня BL 61, кошелёк с 2007 г. без претензий, отзывы см. здесь, могу дать ссылки на отзывы на других аналогичных сайтах.

Проект делаю для своей сестры, оплачиваю сам без посредников и т.п.

Сроки: главное качество, жёсткого срока нет, дней 5-7 я думаю хватит вполне

Нужен исполнитель с опытом аналогичных работ. Особенно надо качественно проработать страницу галереи, т.к. главное на сайте - это портфолио, т.е. галерея работ. Поэтому ищу кандидатов с подобными работами в портфеле.

13 лет назад
usremont
Андрей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$800
24 дня
Сегодня закончили мой сайт. Хотел написать нейтральный отзыв, но оказалось, что тут можно только положительный)). Делали сайт визитку «под ключ» от дизайна до выкладывания на хостинг, путь был долгим, тернистым и очень не простым. Дальше расписываю по-пунктам что к чему; плюсы и минусы. 1. Самый большой плюс всей работы в том, что была предложена оригинальная концепция всего сайта, благодаря этой идее сайт действительно получился очень нестандартным и модерновым. За это огромное спасибо Руслану. 2. Сроки. Кошмар-кошмар-кошмар! Это был очень маленький проект, но вместо прогнозируемых 1,5 месяцев получилось почти полгода (5 месяцев). Сайт делал для себя (точнее для своей сестры) и не был связан жёсткими сроками, поэтому особо не «парился» по этому поводу, но назвать сотрудников этой студии ответственными людьми (в этом плане) было бы необоснованной лестью. Если будете сюда обращаться, и вам важны сроки, то обговаривайте эти вопросы заранее + расписывайте план-график. Я думаю что если постоянно капать на мозги, то сроки можно выдержать. 3. В целом, сотрудники данной студии – это действительно профессиональный коллектив, который может решать сложные задачи. Если захотят конечно ))) 4. Про дизайнера. Мне не особо понравилось, можно лучше. В дизайне осталось много моментов которые можно было бы проработать более детально. 5. Про программиста. В сайте было достаточно много технических тонкостей и все они были решены. Проггер тут – настоящий профи. 6. Про менеджера (я работал с Ириной). Ирина очень вежливый и терпеливый человек. Только есть у неё такая особенность… сначала она создаёт сама себе массу проблем, потом долго и терпеливо их решает. Напоследок несколько советов студии о том, как лучше организовать работу. 1. Не надо присылать своему клиенту на проверку не доделанный сайт!!! Прежде чем что-то отправлять нужно сначала всё просмотреть на предмет наличия грубых ошибок и соответствия заданию. Какой смысл мне присылать сайт, в котором не грузятся картинки, не выводятся подписи, шрифты в заголовках статей разные и т.д. и т.п. Три четверти времени мы потратили на обсуждение вопросов, которые можно было решить без меня и не затягивать сроки. У нас с вами постоянно повторялся один и тот же сценарий: вы присылали не работающий сайт, я искал в нём ошибки, отправлял новое задание, там где оно выполнялось появлялись новые ошибки, другая часть задания вообще игнорировалась и я начинал проверять всё сначала. В итоге мы не занимались разработкой и доработкой, а тупо исправляли ошибки. Так вот, вы сэкономите кучу времени, если не будете дёргать своего клиента для исправления ошибок, которые сами же сделали, а будете обсуждать с ним только содержательные вопросы. Если менеджер перед отправкой будет всё перепроверять, то работа пойдёт гораздо быстрее. 2. Менеджеру надо держать в голове концепцию того проекта которым он занимается и вникать в его смысл. Когда мы переходили от дизайна к вёрстке, а от вёрстки к программированию у меня складывалось полное впечатление что мы начинаем делать новый сайт с нуля и я с самого начала пересказывал, что вот в этом слайдере картинки крутятся так-то, а вот эти подписи выводятся так-то. Короче всё время сначала начинал рассказывать как должен работать сайт. В итоге вы получили $800 за ПЯТЬ месяцев, хотя можно было сделать всё гораздо быстрее. 3. ТЗ надо читать построчно, а не через одну! 4. Очень слабо поставлена проработка проекта внутри студии. Ведь главная фишка дизайн студии в том, что она все мелкие детали разработки берёт на себя и клиент не дёргается. Итого. Могу сказать, что в эту студию можно обращаться за решением сложных задач, но не надо рассчитывать, что всё пойдёт легко-легко. Все те проблемы которые тут есть вполне решаемы. В этой студии, точно нет кидалова, тут точно всё доделывают и доводят до конца, только не очень быстро.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stylemix
Каримов 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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