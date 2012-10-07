Дизайн сайта на DLE

Нужен дизайн , качество + юзабилити, маркетинговая часть очень важный момент.

Сайт для бутика цветов ( Dle заточен под магазин ).

По цене предлагайте, портфолио обязательно.

Ссылка на имеющийся сайт http://butik-miamor.ru Тексты желательно оставить там где они сейчас

P/s забыл указать и понимаю что это важно, мне нужен не только дизайн в PSD но и вёрстка конечная под готовый сайт.