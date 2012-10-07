Общая информация об отеле По структуре сайта. Сильно сложный сайт в данный момент не нужен. Главное, чтобы клиент мог понять, что из себя представляет отель, фото ...
Дизайн сайта на DLE
Нужен дизайн , качество + юзабилити, маркетинговая часть очень важный момент.
Сайт для бутика цветов ( Dle заточен под магазин ).
По цене предлагайте, портфолио обязательно.
Ссылка на имеющийся сайт http://butik-miamor.ru Тексты желательно оставить там где они сейчас
P/s забыл указать и понимаю что это важно, мне нужен не только дизайн в PSD но и вёрстка конечная под готовый сайт.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Нужно нарисовать 4 страницы дизайна интернет магазина медицинской тематики в минимализме, логотип есть в векторе, требуется его корректировка. Дизайн будет простой, но продуманный, аккуратный и красивый. Требуется страницы: ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Разработать макет сайта + HTML вёрстка + JS анимация элементов меню. Идея - сделать авторский проект для писанины. Дизайн должен быть разработан с применением ASCII art, вёрстки div'ами. Нужно верхнее меню - разделы. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен дизайн для компании по ремонту кваритр, офисов и загородному строительству. Не хуже чем тут http://slavremont.ru/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Доброе время суток. Требуется ответственный дизайнер для работы с проектами. В данный момент требуется поработать с сайтом http://ekospa.soft-use.ru 1.Сделать корону на логотипе цвета золота( но опять чтобы оттенок был дорогой красивый). ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Нужен нежный, ненавязчивый дизайн, как дымка с проступающими сквозь нее контурами. Центральная часть где текст - это как бы зеркало, вокруг зеркала будут силуэты людей, немного барочного стиля - ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо переделать вот этот дизайн: http://internetsales.pro/main-base/ в стиле Apple: http://www.apple.com/ru/mac/ Также как пример смотрите скриншот сайта в прикрепленном файле. Задача: сделать дизайн более яблочным, выделить цветом подписку. ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Добрый день! Из-за переезда нашего давнего коллеги, срочно ищем человека со вкусом для выполнения малых и средних задач! Общие условия: - Наличие вкуса как дополнения к ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт12 лет назад
1) Есть шаблонный PSD фаил с дизайном игры, где присутствуют все элементы интерфейса игры. 2) Есть черновые, схематический наброски от руки по каждому экрану, где что должно стоять, функционал. ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта. Меня интересует цена за главную страницу и цену последующие. Присылайте портфолио.Дизайн сайтов63 заявкиЗакрыт13 лет назад