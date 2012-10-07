Нужен дизайн для компании по ремонту кваритр, офисов и загородному строительству. Не хуже чем тут http://slavremont.ru/
Макет сайта
Разработать макет сайта + HTML вёрстка + JS анимация элементов меню.
Идея - сделать авторский проект для писанины. Дизайн должен быть разработан с применением ASCII art, вёрстки div'ами.
Нужно верхнее меню - разделы.
Видео, Рассказы, Сценарии, Фильмы, Наблюдения, Новости.
Нужно несколько блоков на главной странице для размещения анонсов по разделам. Допустим список свежего видео, рассказов. + Лента новостей.
В вёртке второстепенных страниц не забывать про облако тегов.
Теперь по деньгам. Предоплата только после предоставления _удачного_ макета главной страницы.
Картинок в элементах дизайна не должно быть ни одной. Только элегантный ASCII art.
Набор символов использовать из UTF-8, избегая правостороннего письма и кандзи. Желательно ограничиться только европейскими языками и символами псевдографики.
ASCII art не должен ухудшать читаемость текстов и навигацию. Всё должно быть гармонично и аскетично.
Сайт должен быть резиновым. При заполнении главной страницы на полтора экрана вёрстка ползти не должна.
Аналогов я не предложу. Будет принят гармоничный макет. Инициатива приветствуется.
Бюджет небольшой. За дизайн+вёрстку+JS программинг (эффекты анимации, переходов) 5000 деревянных.
за основу будут взяты рассказы с медведь.жж.рф
И да, бек - светлых тонов.
И ещё раз повторюсь - в оформлении не должно быть ни одной картинки, ни одного hr. Только ASCII^W UTF-8 art
И да, оставлять заявки с просьбой вам написать - по меньшей мере моветон. Хлеб за брюхом не ходит. skype - popovius
Заявки фрилансеров
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