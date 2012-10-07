Разработать макет сайта + HTML вёрстка + JS анимация элементов меню.

Идея - сделать авторский проект для писанины. Дизайн должен быть разработан с применением ASCII art, вёрстки div'ами.

Нужно верхнее меню - разделы.

Видео, Рассказы, Сценарии, Фильмы, Наблюдения, Новости.

Нужно несколько блоков на главной странице для размещения анонсов по разделам. Допустим список свежего видео, рассказов. + Лента новостей.

В вёртке второстепенных страниц не забывать про облако тегов.

Теперь по деньгам. Предоплата только после предоставления _удачного_ макета главной страницы.

Картинок в элементах дизайна не должно быть ни одной. Только элегантный ASCII art.

Набор символов использовать из UTF-8, избегая правостороннего письма и кандзи. Желательно ограничиться только европейскими языками и символами псевдографики.

ASCII art не должен ухудшать читаемость текстов и навигацию. Всё должно быть гармонично и аскетично.

Сайт должен быть резиновым. При заполнении главной страницы на полтора экрана вёрстка ползти не должна.

Аналогов я не предложу. Будет принят гармоничный макет. Инициатива приветствуется.

Бюджет небольшой. За дизайн+вёрстку+JS программинг (эффекты анимации, переходов) 5000 деревянных.

за основу будут взяты рассказы с медведь.жж.рф

И да, бек - светлых тонов.

И ещё раз повторюсь - в оформлении не должно быть ни одной картинки, ни одного hr. Только ASCII^W UTF-8 art

И да, оставлять заявки с просьбой вам написать - по меньшей мере моветон. Хлеб за брюхом не ходит. skype - popovius