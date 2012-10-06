Дизайн магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка267 просмотров

Требуется дизайн сайта магазина, есть

примеры что более менее нравится

Оплата по факту, предоставляете в jpg

не высшего качества, одабриваем или

доделываем, оплачиваем, и получаю

psd

Приоритет цене, далее качеству/

уровню

пишите в ICQ 649347287

13 лет назад
itdrug
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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