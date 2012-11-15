Дизайн сайта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен35 заявок318 просмотров

Добрый день !

Необходимо разработать дизайн для сайта благотворительного фонда. В приложении логотип и бриф.

По уровню работ - ориентироваться на работы студии awstudio точка kz раздел наши работы. (НЕ НА САЙТ А НА РАБОТЫ)

Главные требования - НЕ ШАБЛОННО. Ссылка на портфолио обязательна для рассмотрения.

Срок - до среды.

Пжл сразу указывайте стоимость работы.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
15 часов назад

Выбранный исполнитель

maxlapteff
Лаптев 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$400
6 дней
Отлчиный дизайн ! Все в срок ! Правки были предоставлены сразу же.

Заявки фрилансеров

maxlapteff
Лаптев 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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