Добрый день !

Необходимо разработать дизайн для сайта благотворительного фонда. В приложении логотип и бриф.

По уровню работ - ориентироваться на работы студии awstudio точка kz раздел наши работы. (НЕ НА САЙТ А НА РАБОТЫ)

Главные требования - НЕ ШАБЛОННО. Ссылка на портфолио обязательна для рассмотрения.

Срок - до среды.

Пжл сразу указывайте стоимость работы.