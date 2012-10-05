Нужно привести интерфейс модуля прогнозирования цен в соответствие с корпоративным стилем компании: оформить меню, таблицы, графики и остальные элементы с использованием фирменных цветов и шрифтов компании. Ориентировочно нужно будет 8 макетов. Брэндбук ...
Дизайн сайта
Необходимо разработать дизайн сайта. Сложность небольшая, так как структура сайта и цвета примерно определены, графических элементов не много.
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