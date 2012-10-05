Одностраничник WordPress

ТЗ здесь https://dl.dropbox.com/u/1008628/TZ-AVK-PR-VO.txt требуется четкая реализация поставленной в ТЗ задачи просьба присылать заявки только в случае если вы поняли что надо делать, и чувствуете в себе силы решить поставленную ...