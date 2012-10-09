Дизайн дополнительной страницы на готовый сайт

ТЗ здесь https://dl.dropbox.com/u/1008628/TZ-AVK-PR-VO.txt

требуется четкая реализация поставленной в ТЗ задачи

просьба присылать заявки только в случае если вы поняли что надо делать, и чувствуете в себе силы решить поставленную задачу на уровне, по крайней мере, не хуже чем решен сам сайт.