Дизайн дополнительной страницы на готовый сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок173 просмотра

ТЗ здесь https://dl.dropbox.com/u/1008628/TZ-AVK-PR-VO.txt

требуется четкая реализация поставленной в ТЗ задачи

просьба присылать заявки только в случае если вы поняли что надо делать, и чувствуете в себе силы решить поставленную задачу на уровне, по крайней мере, не хуже чем решен сам сайт.

13 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отлично сработали с Алексеем, человек умеет читать ТЗ :) Рекомендую!
Понятная формулировка задачи, быстрая обратная связь, предоплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
#1
Дизайн сайтов

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