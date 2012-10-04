Переработать дизайн на сайт

Сайт as-trophey.ru/

был сделан на чистом HTML, качество не нравится

В данное время переносим его на движок конкрит 5, необходима смена дизайна. Как он будет выглядеть – ждем предложений от дизайнеров, единственное пожелание -сохранить цветовую гамму – в голубых тонах.

для примера сайты что нравятся:

www.mosbaza.ru/

www.zastava.su/

www.lodgeolga.ru/

www.fishing-avalon.ru/

www.nffishing.ru/

www.777-999.ru/

Ждем: ваши развернутые предложения по видам работы, ценам и срокам.