Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...
Дизайн страницы
Здравствуйте.
Нужно разработать и отрисовать 1 внутреннюю страницу “Наши программы” для сайта http://imperial-a.ru/
Нарисовать страницу в стиле и по форме: http://www.google.com/intl/ru/enterprise/apps/business/benefits.html
ТЗ исполнителю на почту.
От вас сроки и сумма?
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