Дизайн сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен26 заявок287 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать дизайн двух страниц сайта.

В приложении ТЗ и прототипы интерфейса.

От исполнителя требуется:

- исполнительность;

- ответственность;

- присутствие чувства стиля.

Бюджет до 100$.

Рассмотрю все ваши заявки.

13 лет назад
nextmap
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
4 дня
Замечательный дизайнер и ответственный исполнитель. Все сделано очень хорошо и в срок. Спасибо за работу и творческих успехов!
Огромное Вам спасибо за интересное задание, четкое ТЗ, быструю оплату! Ответственный и приятный в общении заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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