Есть представительский сайт компании, есть четкое понимание, того - что хотим получить. 1) Нужно осуществить редизайн 2) Помимо дизайна требуется поменять небольшой флеш ролик на главной. Цена вопроса: ...
Дизайн сайта
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать дизайн двух страниц сайта.
В приложении ТЗ и прототипы интерфейса.
От исполнителя требуется:
- исполнительность;
- ответственность;
- присутствие чувства стиля.
Бюджет до 100$.
Рассмотрю все ваши заявки.
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