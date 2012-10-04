Есть наброски 2-ъ сайтов в psd/ Есть макет нужной структуры сайта. Нужно сделать из двух набросков - один. По структуре - как на макете. По дизайну - как на ...
Доработка элементов на сайте
Уважаемы фрилансеры! Срочно ищем дизайнера для доработки отдельных элементов на сайте smm.ingate.ru
Нужно:
1) Отрисовать кнопку «Отправить заявку».
2) Отрисовать форму заявки.
3) Нарисовать вариант главной страницы, а именно, блок «Услуги Ingate» перенести вправо, он должен располагаться справа от проигрывателя. Блок с сообщество Ingate на Facebook необходимо уменьшить в размерах, так, чтобы он заканчивался на одной линией с блоком видеороликов.
Более подробное ТЗ вышлю по запросу.
Нас интересует стоимость данной работы.
Нужна отрисовка макета без вёрстки.
От вас обязательно: контактная информация, портфолио, сроки работы, информация об оплате.
Спасибо. Очень ждём ваших заявок!
Заявки фрилансеров
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