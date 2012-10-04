Доработка элементов на сайте

Уважаемы фрилансеры! Срочно ищем дизайнера для доработки отдельных элементов на сайте smm.ingate.ru

Нужно:

1) Отрисовать кнопку «Отправить заявку».

2) Отрисовать форму заявки.

3) Нарисовать вариант главной страницы, а именно, блок «Услуги Ingate» перенести вправо, он должен располагаться справа от проигрывателя. Блок с сообщество Ingate на Facebook необходимо уменьшить в размерах, так, чтобы он заканчивался на одной линией с блоком видеороликов.

Более подробное ТЗ вышлю по запросу.

Нас интересует стоимость данной работы.

Нужна отрисовка макета без вёрстки.

От вас обязательно: контактная информация, портфолио, сроки работы, информация об оплате.

Спасибо. Очень ждём ваших заявок!