Навести блеск на главную страницу

вот страница http://neoceramic.telebrands.ru/

нужно

1. Перерисовать все элементы, что бы сайт выглядел дорого.

2. Добавить бейджи "Высшее качество" и "Хит продаж" на вкладки с комплектами ножей.

3. Нарисовать Баннер для флеша, красиво обработать(перерисовать) фотку ножа и добавить пояснения: "Лезвие из лучшей керамики особо прочное, белое, черное", Ручка разные цветовые решения "Особо крепкий захват"

4. Обработать 6 - 7 фотографий с ножами, что бы выглядили на 5 +

В целом задача сделать шикарную страницу, представить дорогой продукт.