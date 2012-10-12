Навести блеск на главную страницу

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок254 просмотра

вот страница http://neoceramic.telebrands.ru/

нужно

1. Перерисовать все элементы, что бы сайт выглядел дорого.

2. Добавить бейджи "Высшее качество" и "Хит продаж" на вкладки с комплектами ножей.

3. Нарисовать Баннер для флеша, красиво обработать(перерисовать) фотку ножа и добавить пояснения: "Лезвие из лучшей керамики особо прочное, белое, черное", Ручка разные цветовые решения "Особо крепкий захват"

4. Обработать 6 - 7 фотографий с ножами, что бы выглядили на 5 +

В целом задача сделать шикарную страницу, представить дорогой продукт.

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$80
2 дня
Благодарен Артему, все получилось точно как было задумано, Артем классный дизайнер, приятный в общение человек. Рекомендую!!!
Отличный заказчик. Четко выраженные пожелания, ничего лишнего. Оплата достойная и своевременная. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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