Доработка сайта

Необходимы: дизайн сайта и логотипа. Информационый сайт о загородном строительстве, никаких фотографий улыбающихся мужчин, женщин собак, детей и прочей живности, как и картинок из фотобанка. Есть понимание, чего хочется, а чего нет, т.е. голову ...