Ищем в команду опытного дизаинера с опытом HTML и CSS верстки. - эксемпляры прошлых работ необходимы - Предыдущие работы для ХТМЛ 5 - желательно но не критично
Доработка сайта
1.Создание заглавной флеш страницы
2. Создание фотогалереи.
3. Лёгкое обновление внешнего дизайна сайта.
Выбранный исполнитель
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