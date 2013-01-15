Доработка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен4 заявки168 просмотров

1.Создание заглавной флеш страницы

2. Создание фотогалереи.

3. Лёгкое обновление внешнего дизайна сайта.

13 лет назад
Trunovn
Никита 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$80
3 дня
Отлично!

Заявки фрилансеров

MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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