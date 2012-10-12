Макет сайта по билетам в театр

Тона светлые, можно обиграть свет рампы или что-то подобное...

Ширина макета около 1000 px +\-

На сайте будет слайд-шоу (как на http://www.premiera.ua/).

Категории (к примеру: театр постанов, шоу, детские, юмористические, музыкальные,эстрадный и т.п.).

Верхнее горизонтальное меню (Главная, Афиша, Услуги, Наши билеты, Схемы залов, Благотворительность, Контакты, Обратная Связь ), будет дублироватся с нижним меню.

Можно выделить где-нибудь наши преимущества: у нас лучшие места; бесплатная доставка билетов.

Календарь событий.

Место для текста.

Список спектаклей, шоу и т.д. по несколько в ряд как на http://kievpremiera.ru/ но только покрасивше)

Телефоны (067) 445 36 82 (050) 418 75 68

Также можно предусмотреть место под баннеры.

Расположение блоков произвольное, главное чтобы удобно было.

Теперь пару слов о сайтах, которые нравятся клиенту:

1. wedrockweddings.com - это основной сайт, не нравится только слишком высокая шапка, т.к. все должно помещатся на страницу под экран и плохая читабельность.

2. broadway.com - здесь классно сделаны категории, но сайт темноват.

3. http://www.bolshoi.ru/ - тоже классный, но нужно делать лишние прокрутки, нам надо постаратся поместить основную инфо под экран пользователей.

4. http://www.petrabryant.co.uk/ - этот не плохой, но на флеше. Сам фон нравится.

А это сайт, который мы переделываем (http://kievpremiera.ru/).

По поводу названия логотипа - пока что билеты-театр.kiev.ua , но скорее всего изменится.