Добрый день. Для начала Нужно сделать "ШАПКУ САЙТА" Тематика: "Бизнес конференция" г. Брянск Нужны идеи и последующая прорисовка. Если сработаемся, рисовать будет что ...
Макет сайта по билетам в театр
Тона светлые, можно обиграть свет рампы или что-то подобное...
Ширина макета около 1000 px +\-
На сайте будет слайд-шоу (как на http://www.premiera.ua/).
Категории (к примеру: театр постанов, шоу, детские, юмористические, музыкальные,эстрадный и т.п.).
Верхнее горизонтальное меню (Главная, Афиша, Услуги, Наши билеты, Схемы залов, Благотворительность, Контакты, Обратная Связь ), будет дублироватся с нижним меню.
Можно выделить где-нибудь наши преимущества: у нас лучшие места; бесплатная доставка билетов.
Календарь событий.
Место для текста.
Список спектаклей, шоу и т.д. по несколько в ряд как на http://kievpremiera.ru/ но только покрасивше)
Телефоны (067) 445 36 82 (050) 418 75 68
Также можно предусмотреть место под баннеры.
Расположение блоков произвольное, главное чтобы удобно было.
Теперь пару слов о сайтах, которые нравятся клиенту:
1. wedrockweddings.com - это основной сайт, не нравится только слишком высокая шапка, т.к. все должно помещатся на страницу под экран и плохая читабельность.
2. broadway.com - здесь классно сделаны категории, но сайт темноват.
3. http://www.bolshoi.ru/ - тоже классный, но нужно делать лишние прокрутки, нам надо постаратся поместить основную инфо под экран пользователей.
4. http://www.petrabryant.co.uk/ - этот не плохой, но на флеше. Сам фон нравится.
А это сайт, который мы переделываем (http://kievpremiera.ru/).
По поводу названия логотипа - пока что билеты-театр.kiev.ua , но скорее всего изменится.
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