Сделать поправки в дизайн, psd со слоями.

Сергей - очень приятный, корректный, ответственный заказчик. Сразу спросил куда выслать материалы для работы, и предоставил всё необходимое. Чётко ответил на все вопросы, постановки задачи ясная и достаточная, без "подводных камней". Оплата пришла вовремя и без проблем, работа принята с первого раза, без лишних правок. Что особенно приятно - сам оставил положительный отзыв. Приятно работать :) Искренне рекомендую!