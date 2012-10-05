Сделать поправки в дизайн, psd со слоями.

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок225 просмотров

Нужно внести поправки в имеющиеся psd файлы.

2 страницы, 2 файла: главная (она же каталог) и страница товара.

Сроки: до 7 окт.

поправки следующие:

Отзывы:

- Оформить кнопки «оставить отзыв» и «смотреть все отзывы». http://pinerov.com/

http://www.shuba5.ru/

- перенести эти кнопки в самый низ блока отзывов.

- блок отзывов сделать уже

Шапка:

- визуализация блоков: Акция, гарантия качества, доставка

- регалии написать в одну строчку: «12 лет в строительстве и тд»

В самом низу: описание и текст.

Здесь форма отправки заявки из 3-х полей.

плюс поправки к расположению элементов страницы товара (см. файле)

1000 р.

13 лет назад
parazny
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Tavyel
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Отличный дизайнер! Сделала быстро и красиво! Использует свои крутые технологии-дизайн получается очень гармоничным и ярким! Предложила отличные идеи и даже превзошла ожидания! Рекомендую!
Сергей - очень приятный, корректный, ответственный заказчик. Сразу спросил куда выслать материалы для работы, и предоставил всё необходимое. Чётко ответил на все вопросы, постановки задачи ясная и достаточная, без "подводных камней". Оплата пришла вовремя и без проблем, работа принята с первого раза, без лишних правок. Что особенно приятно - сам оставил положительный отзыв. Приятно работать :) Искренне рекомендую!

Заявки фрилансеров

Tavyel
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад

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