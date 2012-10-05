Выгоды, которые вы получаете работая со мной:
1) Так как я работаю только в нише сайтов на Joomla, то знаю практически всё о том каким должен быть дизайн, чтобы максимально использовать возможности системы, при этом сделать сайт уникальным, запоминающимся, эффективным для вашего бизнеса.
2) Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.
3) Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.
4) Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3 баннеров для вашего сайта или одного флеш-баннера.
Как я работаю:
1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)
2) Способы оплаты (вебмани, яндексденьги, ВТБ, кредитка)
Гарантии:
Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.
Система скидок:
1) Заказывая 2 дизайна сразу вы получаете 30% скидки
2) Заказывая повторно дизайн вы получаете скидку в 10%
Контакы:
Телефон: +38 098 367-58-18
Skype: Tavyel
Email: [email protected]
С кем я хочу работать:
С бизнесменами-мужчинами, успешными средними или топ-менеджерами.
С теми, кто выбирает для выполнения работы профессиналов, доверяет им и нацелен на долговременное сотрудничество.
С теми, кому сайт нужен не для самовыражения, а для дела.
С пунктуальными людьми, дорожащими своей репутацией.
С кем я не хочу работать:
Со школьниками и студентами.
С теми, кто хочет получить супер-дизайн за маленькие деньги.
С теми, кто сам не знает, чего хочет.
С теми, кто обшаривает десяток дизайнеров в поисках того, кто сделает дешевле, а потом мучает его за всех десятерых.
С непунктуальными, нечестными людьми, а также с теми кому нужен дизайн "на завтра", "на сегодня" и "на вчера".
С большинством женщин (исключение - успешные крупные бизнесмены).
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