Сделаю грамотный, увеличивающий прибыль от бизнеса дизайн под Joomla.

Выгоды, которые вы получаете работая со мной:

1) Так как я работаю только в нише сайтов на Joomla, то знаю практически всё о том каким должен быть дизайн, чтобы максимально использовать возможности системы, при этом сделать сайт уникальным, запоминающимся, эффективным для вашего бизнеса.

2) Я использую только платную лицензионную графику для своих работ. Поэтому у вас просто не возникнет никаких юридических претензий со стороны авторов графики.

3) Все последующие заказы обойдутся вам на 10% дешевле.

4) Бонусом я предоставляю бесплатную разработку 3 баннеров для вашего сайта или одного флеш-баннера.

Как я работаю:

1) Только по предоплате 50%. (Предоплата нужна только при первом сотрудничестве)

2) Способы оплаты (вебмани, яндексденьги, ВТБ, кредитка)

Гарантии:

Если я не уложусь в назначенный мной срок, то возвращаю вам предоплату и делаю дизайн бесплатно.

Система скидок:

1) Заказывая 2 дизайна сразу вы получаете 30% скидки

2) Заказывая повторно дизайн вы получаете скидку в 10%

Контакы:

Телефон: +38 098 367-58-18

Skype: Tavyel

Email: [email protected]

С кем я хочу работать:

С бизнесменами-мужчинами, успешными средними или топ-менеджерами.

С теми, кто выбирает для выполнения работы профессиналов, доверяет им и нацелен на долговременное сотрудничество.

С теми, кому сайт нужен не для самовыражения, а для дела.

С пунктуальными людьми, дорожащими своей репутацией.

С кем я не хочу работать:

Со школьниками и студентами.

С теми, кто хочет получить супер-дизайн за маленькие деньги.

С теми, кто сам не знает, чего хочет.

С теми, кто обшаривает десяток дизайнеров в поисках того, кто сделает дешевле, а потом мучает его за всех десятерых.

С непунктуальными, нечестными людьми, а также с теми кому нужен дизайн "на завтра", "на сегодня" и "на вчера".

С большинством женщин (исключение - успешные крупные бизнесмены).