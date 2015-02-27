Лого и промо-сайт для мультяшной iOS игры

Необходимо разработать логотип и макет одностраничного промо-сайта для логической игры для iOS и Android.

Страница должна привлекать пользователя к игре и ее покупке в App Store и Google Play.

На странице должен быть размещены лого, скриншоты, промо-ролик, краткий предсюжет игры и кнопки для покупки в магазинах. Дизайн должен быть яркий, привлекающий внимание и приближен к стилю дизайна игры.

Должна быть также мобильная версия (или просто универсальный дизайн).

Что-то типа http://cats-revenge.com/ (хотя пример не самый удачный, на мой взгляд :)