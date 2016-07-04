skype: kak_radyga
Художественное образование. Дизайнер-график. Опыт работы в сфере дизайна 6 лет.
Развиваюсь и интересуюсь современными тенденциями графического и видео-дизайна.
Творческая, люблю нестандартный подход в решении неожиданных задач, ответственна и исполнительна
Берусь за все интересные проекты.
Процесс работы проходит по схеме:
-техническое задание;
-варианты дизайна (количество зависит от типа проекта);
-реализация;
-правки;
-доработка;
-вторая часть оплаты (работаю с предоплатой).
Рада сотрудничеству с вами!
Победитель конкурсов:
Редизайн этикетки
http://www.weblancer.net/contests/286129.html
Дизайн сайта
http://www.weblancer.net/contests/284626.html
http://www.weblancer.net/contests/350763.html
Дизайн продукции:
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