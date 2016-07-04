kak_radyga

Анна kak_radyga

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Разрабатываю дизайн сайтов и интерфейсов игр и программ, авторская иилюстрация

[email protected]

skype: kak_radyga

Художественное образование. Дизайнер-график. Опыт работы в сфере дизайна 6 лет.

Развиваюсь и интересуюсь современными тенденциями графического и видео-дизайна.

Творческая, люблю нестандартный подход в решении неожиданных задач, ответственна и исполнительна

Берусь за все интересные проекты.

Процесс работы проходит по схеме:

-техническое задание;

-варианты дизайна (количество зависит от типа проекта);

-реализация;

-правки;

-доработка;

-вторая часть оплаты (работаю с предоплатой).

Рада сотрудничеству с вами!

Победитель конкурсов:

Редизайн этикетки

http://www.weblancer.net/contests/286129.html

Дизайн сайта

http://www.weblancer.net/contests/284626.html

http://www.weblancer.net/contests/350763.html

Дизайн продукции:

http://www.weblancer.net/contests/352007.html

Дизайн сайтаHTML
Портфолио
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Отзывы заказчиков
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
21 день назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта для салона красоты
Спасибо сделано все оч красиво
Рекомендую к сотрудничеству )
Ответный отзыв
lidewest
Лилия 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$77
7 баллов
7 лет назад
Дизайн интернет-магазина
Дизайн хороший, все в соответствии с ТЗ
Рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
Kr1og5n
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта по монтажу систем видеонаблюдения, контроля доступа и тп
С Анной быстро нашли общий язык. Без конкретного ТЗ была проделана отличная работа за небольшие деньги. Рекомендую как профессионала своего дела!
Очень приятно работать с такими людьми как Александр. Полная свобода творчества и полное доверие к специалисту, своевременная оплата, приятное общение, рекомендую)
Ответный отзыв
nikastale
Ольга 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Дизайн LP
Работа с Анной очень понравилась, она профессионал своего дела
Рекомендую для сотрудничества, четко поставленная задача и очень проработанное ТЗ, все предельно ясно по проекту, быстрое внесение корректировок, всегда на связи. Своевременная оплата
Ответный отзыв
lidewest
Лилия 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Дизайн главной страницы
Хорошая работа, рекомендую.
Четкое и понятное ТЗ, оплата в срок, рекомендую для сотрудничества
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
16 отзывов
от $50
от 1 дня
#262
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
от $50
от 1 дня
#74
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $70от 3 дней
#159