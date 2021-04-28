nikastale

Ольга nikastale

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Каталог

    Требуется разработать каталог для печати и размещения на сайте, посвященный металлическим дверям и металлоконструкциям. Структура каталога представлена в предоставленном документе. Материал для каталога есть, но может быть недостаточно. Срок выполнения — 10 рабочих дней. Ознакомьтесь с техническим заданием перед откликом.

    Google Docs
    Верстка полиграфии1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Корректировки по сайту

    $40

    Необходимы корректировки по сайту на WordPress в соответствии с техническим заданием. Важные детали и требования указаны в документе. Срок выполнения - 5 дней, бюджет фиксирован - 2500.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать клон сайта

    $200

    Требуется разработать два клона сайта согласно предоставленному техническому заданию. Бюджет составляет 15 000 рублей за сайт, срок выполнения - 2 недели. Ознакомьтесь с ТЗ перед откликом. Пожалуйста, не предлагайте свои цены, бюджет фиксирован.

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт

    $200

    Здравствуйте, Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, отклик начинать со слова Ника иначе спам Требуется создать два клона сайта https://docs.google.com/document/d/11f_q4WwVq7MennfQlre4GB_TTG_L3HuERbLkVVnHqBs/edit?usp=sharing сумма 15 000р./сайт срок 2 недели Просьба ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Статьи для сайта

    Добрый день!  Требуется  обновить все тексты по разделам на сайте nikastal.ru/ с использованием ключевиков для сео. Тексты должны быть уникальными, стоимость 100 р за 1 000 зн без пробелов

    Копирайтинг46 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки по сайту

    $30

    Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом нужны корректировки по сайту https://docs.google.com/document/d/12_QMUQCa1S36QaUB4uFkRhMCYIwUajRya4o73Ay2s5w/edit?usp=sharing срок 2 дня

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Реддизайн по сайту

    Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing Срок 2 дня

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Обновить формы на сайте

    $15

    Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing Срок 2 дня Прежде чем просто ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки по сайту

    Здравствуйте,  необходимы корректировки по сайту на WP согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/17N1_FB7HZwS88fbieUMdmAoZgqwgNZecJG3wWPJFFuM/edit?usp=sharing  Срок 5 раб дней , бюджет 10000 Просьба со своими цена не писать, бюджет не увеличивается

    WordPress
    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработки по сайту на WP

    Здравствуйте!  Нужны корректировки по сайту на WP по ТЗ https://docs.google.com/document/d/18mmN_L9PyBpoRfygdVDbzQrcVlH-Otk2zT-RIPjOgEg/edit  Срок 1 день, бюджет 2500 руб  Просьба не тратить мое и ваше время с предложением по стоимости за работу, бюджет есть

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта

    Ищем специалиста по сео для технической работы с сайтом https://nikastal.ru/: ТЗ  1. Проанализировать сайт  и подробно описать все выявленные ошибки - провести тех.оптимизацию сайта  - работа с юзабилити, улучшение продающих ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Баннер на сайт

    Добрый день! Требуется нарисовать несколько  банеров и вылетающую форму на сайт. Бюджет 1000 руб. Срок до 20:00 01.06. 2018

    Баннеры13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание и продвижение групп в соц сетях

    Нужен профессионал по созданию, ведению, развитию  и продвижению групп в соцсетях Вконтакте, Instagram, facebook   + Youtube сайта nikastal.ru  Требования:     Опыт работы в сфере интернет рекламы, маркетинга и SMM не менее ...

    Социальные сети (SMM и SMO)19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание и размещение отзывов

    Требуется специалист для написания и размещения отзывов как на нашем сайте nikastal.ru так  на тематических сайтах, форумах и отзовиках.   Отзывы на сайте писать в свободном стиле, под разными ролями  Контекстная реклама не интересует!!!! В категории магазина, к ...

    Продающие тексты33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сео-тексты на сайт

    Требуется опытный сео-копирайтер обновления контента на сайте, написание текстов для продвижения nikastal.ru/   Задачи:   Начинаем с главной страницы, потом для всех разделов и подразделов , а так же статьи для ВК   Требования к ...

    Продающие тексты8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    Требуется поправить верстку и сделать некоторые корректировки по сайту по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1n63QvrdGgaVhC4inpMAOhUXlxtoFgjJEKy4Ocsy4XrQ/edit?usp=sharing Дедлайн 4 дня , Бюджет 5 000 руб

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
3 года назад
Корректировки по сайту
WordPress
Рекомендую
Отличная работа, все сделано быстро и качественно, буду обращаться еще
Ответный отзыв
TenshiSpirit
25 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$5
9 баллов
4 года назад
Реддизайн по сайту
Ольга приятный заказчик, доступное ТЗ и оплата вовремя. Нацелена на дальнейшее сотрудничество!
Хороший специалист, все вовремя и зачетно
Ответный отзыв
R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$130
10 баллов
4 года назад
Правки по сайту
WordPress
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
все нормально прошло
Ответный отзыв
MaGu_Od
Максим 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$39
10 баллов
6 лет назад
Доработки по сайту на WP
WordPress
Все в порядке. Задачи \ коммуникация \ оплата.
Профессионал своего дела, сработал на отлично, управился раньше срока, всегда на связи
Ответный отзыв
Polig
Мария 
33 года
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
$200
9 баллов
6 лет назад
Каталог продукции
Хороший заказчик. Задание понятное, были дополнительные пожелания в процессе работы. Быстрая оплата.
Работа с Марией, просто супер, каталог получился лучше всех ожиданий. Огромное спасибо, если будут проекты, буду еще обращаться
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