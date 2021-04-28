Требуется разработать каталог для печати и размещения на сайте, посвященный металлическим дверям и металлоконструкциям. Структура каталога представлена в предоставленном документе. Материал для каталога есть, но может быть недостаточно. Срок выполнения — 10 рабочих дней. Ознакомьтесь с техническим заданием перед откликом.
- Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $40
Необходимы корректировки по сайту на WordPress в соответствии с техническим заданием. Важные детали и требования указаны в документе. Срок выполнения - 5 дней, бюджет фиксирован - 2500.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $200
Требуется разработать два клона сайта согласно предоставленному техническому заданию. Бюджет составляет 15 000 рублей за сайт, срок выполнения - 2 недели. Ознакомьтесь с ТЗ перед откликом. Пожалуйста, не предлагайте свои цены, бюджет фиксирован.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
- $200
Здравствуйте, Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, отклик начинать со слова Ника иначе спам Требуется создать два клона сайта https://docs.google.com/document/d/11f_q4WwVq7MennfQlre4GB_TTG_L3HuERbLkVVnHqBs/edit?usp=sharing сумма 15 000р./сайт срок 2 недели Просьба ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Требуется обновить все тексты по разделам на сайте nikastal.ru/ с использованием ключевиков для сео. Тексты должны быть уникальными, стоимость 100 р за 1 000 зн без пробеловКопирайтинг46 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом нужны корректировки по сайту https://docs.google.com/document/d/12_QMUQCa1S36QaUB4uFkRhMCYIwUajRya4o73Ay2s5w/edit?usp=sharing срок 2 дняСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing Срок 2 дняДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
- $15
Здравствуйте! отклик начинать со слова Ника иначе спам, изучите ТЗ перед откликом Требуется обновить только формы по сайту под наш стиль https://docs.google.com/document/d/1rHJnLkI0fWAFqGAG95Tphgd2OWnrxK8SddsatKacdxE/edit?usp=sharing Срок 2 дня Прежде чем просто ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно комплексное продвижение сайта nikastal.ru/ по всем ресурсам Присылайте сразу аудит сайта и что конкретно можно сделатьПоисковые системы (SEO)29 заявокЗакрыт4 года назад
- $130
Добрый день! Необходимо сделать правки по сайту на WP , ТЗСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, необходимы корректировки по сайту на WP согласно ТЗ https://docs.google.com/document/d/17N1_FB7HZwS88fbieUMdmAoZgqwgNZecJG3wWPJFFuM/edit?usp=sharing Срок 5 раб дней , бюджет 10000 Просьба со своими цена не писать, бюджет не увеличиваетсяСистемы управления (CMS)14 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужны корректировки по сайту на WP по ТЗ https://docs.google.com/document/d/18mmN_L9PyBpoRfygdVDbzQrcVlH-Otk2zT-RIPjOgEg/edit Срок 1 день, бюджет 2500 руб Просьба не тратить мое и ваше время с предложением по стоимости за работу, бюджет естьСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Добрый день! Нужен специалист по WP ТЗ тут срок 7 днейСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищем специалиста по сео для технической работы с сайтом https://nikastal.ru/: ТЗ 1. Проанализировать сайт и подробно описать все выявленные ошибки - провести тех.оптимизацию сайта - работа с юзабилити, улучшение продающих ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть ночное видео авто, нужны номера. Бюджет 1000руб, дедлайн 2 часа https://yadi.sk/i/R2uvVX1Pw3BXgwВидеомонтаж8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Требуется нарисовать несколько банеров и вылетающую форму на сайт. Бюджет 1000 руб. Срок до 20:00 01.06. 2018Баннеры13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен профессионал по созданию, ведению, развитию и продвижению групп в соцсетях Вконтакте, Instagram, facebook + Youtube сайта nikastal.ru Требования: Опыт работы в сфере интернет рекламы, маркетинга и SMM не менее ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист для написания и размещения отзывов как на нашем сайте nikastal.ru так на тематических сайтах, форумах и отзовиках. Отзывы на сайте писать в свободном стиле, под разными ролями Контекстная реклама не интересует!!!! В категории магазина, к ...Продающие тексты33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный сео-копирайтер обновления контента на сайте, написание текстов для продвижения nikastal.ru/ Задачи: Начинаем с главной страницы, потом для всех разделов и подразделов , а так же статьи для ВК Требования к ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется поправить верстку и сделать некоторые корректировки по сайту по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1n63QvrdGgaVhC4inpMAOhUXlxtoFgjJEKy4Ocsy4XrQ/edit?usp=sharing Дедлайн 4 дня , Бюджет 5 000 рубHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад