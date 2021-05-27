Создать сайт

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Закрыт19 заявок4747 просмотров

Здравствуйте,

Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, отклик начинать со слова Ника иначе спам

Требуется создать два клона сайта https://docs.google.com/document/d/11f_q4WwVq7MennfQlre4GB_TTG_L3HuERbLkVVnHqBs/edit?usp=sharing

сумма 15 000р./сайт срок 2 недели

Просьба со своими ценами не писать, бюджет не увеличивается

4 года назад
nikastale
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