Создания landing page для бизнеса .
Создать сайт
Необходимо создать сайт.
Рэференс, примеры похожих сайтов:
На сайте должны быть несколько разделов (три штуки):
Главная страница:
Карта кофеен Санкт-Петербурга с отметками/кружочками кофеен. По нажатию на кофейню всплывает окошко с кратким описанием и одной фоткой, здесь же активная ссылка на инстаграмм кофейни.
(Переход из Бургер-меню или кнопкой сверху экрана на 2 другие страницы)
●Магазин кофе и аксессуаров
●Блог о кофе с возможностью комментирования и размещения статей с картинками и большим текстом
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