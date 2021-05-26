Необходимо создать сайт.

Рэференс, примеры похожих сайтов:

Goodcoffeemap.ru

На сайте должны быть несколько разделов (три штуки):

Главная страница:

Карта кофеен Санкт-Петербурга с отметками/кружочками кофеен. По нажатию на кофейню всплывает окошко с кратким описанием и одной фоткой, здесь же активная ссылка на инстаграмм кофейни.

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●Магазин кофе и аксессуаров

●Блог о кофе с возможностью комментирования и размещения статей с картинками и большим текстом