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Закрыт23 заявки2116 просмотров

Необходимо создать сайт.

Рэференс, примеры похожих сайтов:

Goodcoffeemap.ru

На сайте должны быть несколько разделов (три штуки):

Главная страница:

Карта кофеен Санкт-Петербурга с отметками/кружочками кофеен. По нажатию на кофейню всплывает окошко с кратким описанием и одной фоткой, здесь же активная ссылка на инстаграмм кофейни.

(Переход из Бургер-меню или кнопкой сверху экрана на 2 другие страницы)

●Магазин кофе и аксессуаров

●Блог о кофе с возможностью комментирования и размещения статей с картинками и большим текстом

4 года назад
BadWolf29
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