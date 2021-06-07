Здравствуйте мы команда frostdigitalweb предлагаем услуги
по разработке сайтов, создаём проекты качественного уровня. Если вам интересно, то можем прислать портфолио. Верстаем по нашему дизайну с любым уровнем сложности , удобство продумываем за ранее и вы получаете: крутой и продуманный продукт, решающий проблемы бизнеса и пользователей, а также индивидуальный подход к проблеме.
Разрабатываем сайты под ключ:
Разработка Дизайна
Frontend и Backend
Посадка на СMS
Для нас важно помочь вам в вашем бизнесе и создать для вас
комфортные условия для развития
Наша группа
instagram: ( https://www.instagram.com/frostdigitalweb)
Наше Портфолио
Разработали Интернет-магазин
по продаже дверей - проект под ключ
Выиграли тендер и разработали проект для Коломенской электросети
Разработали сайт для музыкальной группы
Наш телеграм для предложения проектов и сотрудничества с нами @tanushamj1
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