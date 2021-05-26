Нужно разработать сайт по техническому задания с современным качественным дизайном. 1. Первый Экран Заголовок: Разработка сайтов на тильде. Быстро - от 5 дней Под ключ Недорого - от 15 000 ...
Нужно написать простой сайт для приема и експорта ответов
Создание «простых» сюрвеев по типу Google Forms.
Из сложного сохранение в базу и выгрузка в ексель
Нужно сделать два варианта опросников.
Сайт нужно написать на фреймворке Laravel .
Более подробно сможем обсудить после того как оставите заявку.
Заявки фрилансеров
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