Нужно написать простой сайт для приема и експорта ответов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок2435 просмотров

Создание «простых» сюрвеев по типу Google Forms.

Из сложного сохранение в базу и выгрузка в ексель

Нужно сделать два варианта опросников.

Сайт нужно написать на фреймворке Laravel .

Более подробно сможем обсудить после того как оставите заявку.

ТЗ

Laravel
4 года назад
povarsss
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
52 отзыва
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 минут назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Артур
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
26 отзывов(-1)
4 года назад
Юлия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавить оплату LiqPay на самописный сайт

    В прикрепленном файле описание что надо сделать, на самописный сайт сделать оплату , поставить кнопку, при клике на кнопку форма для заполнения, после формы перекидывает на сайт LIQPAY после удачной оплаты обратно на сайт. Кто ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт + интерент-магазин на WordPress

    Здравствуйте! Нужно разработать сайт на WordPress. Он будет как сайт-визитка с функционалом интернет-магазина (инфопродукт текстовые файлы, заказ услуг, отзывы по услугам) и блогом. По оформлению нравится этот https://sovkusom.ru/, ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    создать маломальский сайт без использования конструкторов, на определенную тематику, с полным кодом достаточно будет пару позиций товаров, о нас, корзины и личного кабинета. css/php/html

    CSSHTMLPHP
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт

    $48

    Мне нужен самый простой сайт на дипломный проект....нужно расписать о компании adobe, конкретно о его продукции. Сделать на главной странице историю компании. Ссылки на некоторые продукты и краткое обучения по этим продуктам. Информацию даю Я, ...

    CSSHTMLJava
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать похожий сайт на Ворд Прессе

    Всем привет. Нужно создать похожий сайт (ссылку пришлю в личку). Сайт корпоративный, по предоставлению услуг, по функционалу  - кнопка Оставить заявку, в остальном контент.  Сайт лучше сделать на Вордпрессе. По визуальному стилю он должен ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка нового дизайна на сайт (Битрикс)

    Есть готовый сайт-каталог на Битриксе. Отрисован новый дизайн. Нужно сверстать новый дизайн на действующий сайт. Работы есть много по Битриксу, если Вас интересует долгосрочное сотрудничество. Пишите Ваш телеграм для связи.

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    4 года назад