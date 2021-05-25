Создать похожий сайт на Ворд Прессе

Всем привет. Нужно создать похожий сайт (ссылку пришлю в личку). Сайт корпоративный, по предоставлению услуг, по функционалу - кнопка Оставить заявку, в остальном контент.

Сайт лучше сделать на Вордпрессе. По визуальному стилю он должен быть похож с аналогом, поменяем цвет, контент, логотип, иконки.