Создать похожий сайт на Ворд Прессе

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Закрыт25 заявок1832 просмотра

Всем привет. Нужно создать похожий сайт (ссылку пришлю в личку). Сайт корпоративный, по предоставлению услуг, по функционалу  - кнопка Оставить заявку, в остальном контент. 

Сайт лучше сделать на Вордпрессе. По визуальному стилю он должен быть похож с аналогом, поменяем цвет, контент, логотип, иконки. 

WordPress
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