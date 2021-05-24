Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок1589 просмотров

Здравствуйте.

Нужно внести изменения на сайте - добавить новые блоки на ACF, контактные формы и т.п. на десктоп и мобильной версии. Более подробное описание предоставлю исполнителю.

От вас ожидаем:

1. Хорошо знаете Wordpress, включая ACF

2. Не пропадаете, не затягиваете проекты

Если у вас мало опыта, заняты другими проектами - НЕ пишите. Заявки от агентств/студий не рассматриваются! Оставляйте заявку, если программируете сами.

WordPress
4 года назад
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