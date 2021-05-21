Перенести информацию с дропа на вордпресс

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Закрыт3 заявки1909 просмотров

Нужно воссоздать структуру сайта https://www.kidfinland.ru/ и перенести на вордпрес.

Важно сохранить рубрики, фильтры. Чтобы страницы были доступны по старым адресам.

Карта сайта https://www.kidfinland.ru/karta-sajta/#.YKfr1i0zaUk

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DeGe
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