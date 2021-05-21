Разработка сайта

Есть готовый дизан сайта Figma, в 5-ти разрешениях (1920, 1000, 768,480, 320), есть домен и хостинг. Нужна адаптивная верстка (+SEO требования, разметка, тексты все есть), программирование (+админка) и тестирование. Есть расширенное ТЗ с описанием работ. Для понимания часть макета и ТЗ прилагаю

https://www.figma.com/file/MUc9rrQpVdwIGAwJMDRnbX/Untitled?node-id=1%3A405

ссылку на фигму дам исполнителю соответственно. Сайт минималистичный, без наворотов каких-то, тут больше про пользу чем про красоту.

Нужен опытный человек, работающий с базами данных и фильтрами, который понимает что требуется. Это сайт-агрегатор компаний (карточек) и карточек с файлами (документами) которые можно просмотреть и скачать. Своего рода B2B где люди могут найти компании для выполнения определенного вида работ, или купить что-то, выйдя на компанию через сайт. Также есть раздел статьи. Человек может зарегистрироваться на сайте, может оставлять комментарии и оценки компаний, добавлять их в избранное, чтобы не потерять. Компании и файлы соответственно ранжируются по количеству оценок и комментариев. Только с опытом и только с портфолио. Нужен человек, который понимает что требуется и нормально относится к правкам мелким, глобальных изменений в макетах не будет никаких. Срок исполнения до 3-х недель, оплата каждую неделю.