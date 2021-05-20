Доработка городского портала на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки7358 просмотров

Необходимо доделать сайт на Wordpress - https://cherkasy.city, который состоит из новостей, каталога компаний и доски объявлений.

ТЗ в приложении.

Ищу постоянного программиста для работы с этим и другими проектами.

WordPress
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errorrs
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