Приветствую, есть сайт - http://aprad.org.ua/ необходимо создать сайт на основе этого, должен быть аналогичный функционал, но нужна смена оформления, что бы сайт выглядел не слизанным под копирку. Ничего нового на сайт добавлять не нужно. ...
Доработка городского портала на Wordpress
Необходимо доделать сайт на Wordpress - https://cherkasy.city, который состоит из новостей, каталога компаний и доски объявлений.
ТЗ в приложении.
Ищу постоянного программиста для работы с этим и другими проектами.
Заявки фрилансеров
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