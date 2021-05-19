Реконструировать сайт с добавлением новых страниц

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Завершен5 заявок1931 просмотр

Реконструировать сайт ссылка. Есть подробное структурированное ТЗ 

Основные задачи:

- обновить информацию на текущих (~20шт) страницах (в основном замена фото, корректировка текста, удаление неактуальных блоков)

- создать новые страницы (~50шт - клоны существующих страниц раздела Услуги с небольшими отличиями), прописать тайтл и дискрипшн (есть)

- добавить новые подпункты меню для новых страниц

- сделать 1 поп-ап на выходе со всех страниц

- рекомендации по сайту - приветствуются

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construct
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Заявки фрилансеров

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