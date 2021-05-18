Создать сайт под ключ.

$600
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Закрыт1 заявка234 просмотра

Нужен сайт срочно, для розничной продажи обуви, сумок и т.д на CMS open cart .

4 года назад
sigidova_anna
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

dimavlasenko
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$600
5 дней
Хороший заказчик, все было выполнено по тз

Заявки фрилансеров

dimavlasenko
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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