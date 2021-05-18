Создать продающий Landing Page на конструкторе Tilda

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Закрыт42 заявки2063 просмотра

Разработка и создание Landing page "лендинг пейдж" на платформе Tilda.

Landing page "лендинг пейдж" - это небольшой одностраничный сайт, основной задачей которого является сбор контактных данных целевой аудитории.

Создать сайт под консалтинговую компанию - основные задачи сайта: собор контактов и продажа онлайн курсов.

Текст с услугами (и ТЗ) напишу после выбора исполнителя.

От вас нужно умение, желание и креатив, чтобы все это хорошо и красиво упаковать и запрограммировать.

Tilda
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