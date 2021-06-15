Создать сайт производственной компании под ключ на WP

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Завершен21 заявка1577 просмотров

Нешаблонный дизайн!!!;

Есть брендбук со всей стилистикой компании;

нужно создать корпоративный сайт производственной компании.

Сайт ничего не продает/парсит и тд. - несет чисто информационную  нагрузку.

Нужен именно качественный дизайн,  (с последующей версткой и натягиванием на WP) основанный на корпоративной стилистике.  Есть примеры сайтов, которые нравятся.

Работать готов по безопасной сделке.

Если не готовы заморачиваться с дизайном - просьба не подавать свою кандидатуру.

WordPress
4 года назад
kosdim
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месяц назад

Выбранный исполнитель

vakeks2
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4 года назад
$432
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Escrow
Все устроило. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, приятный в общении, быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству :-)

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