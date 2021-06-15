Создать сайт производственной компании под ключ на WP

Нешаблонный дизайн!!!;

Есть брендбук со всей стилистикой компании;

нужно создать корпоративный сайт производственной компании.

Сайт ничего не продает/парсит и тд. - несет чисто информационную нагрузку.

Нужен именно качественный дизайн, (с последующей версткой и натягиванием на WP) основанный на корпоративной стилистике. Есть примеры сайтов, которые нравятся.

Работать готов по безопасной сделке.

Если не готовы заморачиваться с дизайном - просьба не подавать свою кандидатуру.