Бот телеграм сайт визитка

Нужен опытный частный вебмастер по WP+Woocommerce, в том числе хорошо разбирающийся в плагинах и их применяемости для задач интернет магазинов. Имеется несколько рабочих интернет магазинов и эпизодически просто сайтов на WP, которым требуется техническая ...