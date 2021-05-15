Бот телеграм сайт визитка

$20
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Завершен3 заявки623 просмотра

Нужен телеграм бот визитка

4 года назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

AdminDima
Дмитрий 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Выполнена качественная работа, учтены все мои пожелания, умеют слушать, лучшая цена. Продолжаю дальше работать.
Руслан - это отличный заказчик . Выполнили его второй проект, очень приятно работать вместе. Четкие требования и постановка задач, вовремя кооперировались и получили оплату в срок. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
AdminDima
Дмитрий 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад