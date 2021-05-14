Создание лендинга для продажи сельхозтехники

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Закрыт46 заявок2079 просмотров

Необходимо с нуля создать сайт для продажи сельхозтехники (мотоблоков)

Требования к лендингу:

1. Сайт не должен иметь возможность авторизации

2. Приветственный блок с кнопкой Call to action

3. Список товара (без возможности добавления в корзину)

4. Карта товара с описанием, характеристиками, ценой

5. Блок с отзывами

6. Форму обратной связи

7. Контактные данные

8. Лендинг также должен быть адаптирован под мобильные устройства

По дополнительным вопросам обращайтесь на почту или по номеру телефона

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