Cайт с курсом по программированию. Начальная стр. -о курсе, прайс, отзывы и тд. сайт обладает авторизацией 2 видов (ученик и команда сопровождения). после входа попадаем на основную страницу. на осн. ...
Разработrа сайта с VR
Здравствуйте!
Есть пример приложения или ресурса. Сколько будет стоить повторить такое? Какие инструменты предложите? Есть опыт в реализации?
Какие сроки?
Если делать так как здесь, то это одно. Но так же интересует возможность на перспективу сделать возможность просмотра на VR гарнитурах, включая смартфоны, не только специально заточенные пож это шлемы.
https://fair-app.theotherartfair.com/fairs/brooklyn/artspaces/entrance/app.html?t=1620992246361
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