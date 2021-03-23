Prognosist

Дмитрий Донской Prognosist

 
73 годаМонголия/Улан-Батор
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
DP

Пользователь не указал информацию 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$115
выплачено фрилансерам
23%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разметка полигонов на модели и наложение текстур

    $80

    Есть 8 моделей с аинмациями. Надо не попортив риг и анимации разметить полигоны и назначить разные материалы на 3 модели а для других сдлеать новую разметку по UV чтобы она четко накладывалась на исходное изображение. ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Работа с объектами в Three.js

    Требуется оперативно разработать систему: 1. Вращение камеры вокруг объекта (https://threejs.org/examples/webgl_loader_fbx.html - аналог плюс орбитальный режим). 2. Плавное перемещение между камерами или камеры в нужное место при нажатии на объект. 3. Предусмотреть возможность легкого добавления точек для ...

    Ajax
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Назначение материалов разным областям сетки

    Есть модели с разверткой нужно не испортив материалы и наложение текстур различные области обозначить отдельными материалами. В зависимости от моделей, возможно где-то скорректировать сетку под текстуры. Цель - назначать разные настройки для каждой требуемой области ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Специалист 3D max

    Нужно специалиста с сертификатом 3dsMax Certified Professional для создания модели пространства. Территориально РФ.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработrа сайта с VR

    Здравствуйте! Есть пример приложения или ресурса. Сколько будет стоить повторить такое? Какие инструменты предложите? Есть опыт в реализации? Какие сроки? Если делать так как здесь, то это одно. Но так же интересует возможность на перспективу сделать возможность ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Ручная грамотная профессиональная рассылка писем

    Здравствуйте! Нужно в ручную со знанием дела сделать рассылку письма с нашей почты. Какие будут предложения? Вы в этом направлении профессионал? Можете описать стоимость услуг и как сделать так, чтобы не попасть в спам.

    Управление продажами4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить модель дерева и текстуру

    $10

    Есть модель дерева, с ней все отлично кроме того, что большие ветви словно прилеплены совершенно нелепо. Как пластилиновые будто куски и текстуры не совпадают. Кроме того, размер самих текстур мал, всего 1024. Надо адаптировать под ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка сайта на флексах из Figma

    $30

    Нужно сверстать сайт исключительно на флексах без бутсртапов и т.п. из фигмы. Ссылка https://www.figma.com/file/JdNfg43GD1mfKPPFRF8r5K/DPNewDiz-Copy?node-id=0%3A1 Нужно чтобы на всех устройствах сайт отображался одинаково. По сути нет ничего сложного, но есть модальные окна, вылет разных блоков. Всего одна ...

    Верстка сайтаFigma
    HTML-верстка48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Канал Youtube

    Нужно пригласить подписчиков на канал Yotube. Безопасно, не торопясь, органически. Главные видео это: https://youtu.be/dZbkStCUuWI https://youtu.be/pgt4Sns1IYA Ваши предложения по оптимизации ключевых слов, описания приветствуются.

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Эпичная озвучка. Очень сильный голос.

    Здравствуйте! Необходимо озвучить довольно большое количество роликов, но с небольшим количеством текста. Главное требование - это максимально эпичная подача как в данных ссылках. Представляете самые эпичные трейлеры которые отдают неким мистицизмом, который проникает до глубины души, ...

    Озвучивание42 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить шаблоны After Effects нужной информацией

    Есть несколько шаблонов After Effects в них нужно внести необходимые данные: фото, видео, текст и сохранить проекты. Никакого рендера и так далее делать не нужно. Возможно потребуются некоторые доработки, но маловероятно. Длительность проектов разная, соответственно, объем ...

    Видеомонтаж21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка дизайна сайта

    Есть заготовка дизайна на фигма. Необходимо на ее основе внеся поправки и/или изменив что-то создать максимально футуристичный дизайн. Как в фантастических фильмах бывают экраны у каких-то высоко технологичных разработок. Нужен однозначный вау эффект. Больше подробностей при ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
gurik_
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 дня назад
$50
10 баллов
2 года назад
Назначение материалов разным областям сетки
Всем советую , хороший человек и работодатель .
Выполнение задачи на самом высоком уровне. Быстрее оговоренных сроков, все полностью с верификацией, обратной связью. Максимально терпеливо и профессионально. Однозначно рекомендуем заказывать выполнение у мастера своего дела. Сразу говорит что может, что нет. Чего не может сразу на лету изучает! Такое бывает крайне редко! Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
leonidius00
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Исправить модель дерева и текстуру
Крайне рекомендую, было очень приятно работать, чётко поставленной тз, всегда на связи
Все просто замечательно! Рекомендуем
Ответный отзыв
egor-vasilevich
Игорь Попов 
25 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Доработка дизайна сайта
Люблю заказчиков, которые вовлечены в процесс. Дмитрий на связи практически в любое время суток, все вопросы обсуждались и решались быстро. Так же понравилась четкость постановки задачи, так как часто заказчики сами не понимают чего хотят. Это приятно удивило
Все просто отлично! Будем обращаться еще. Быстрее, чем ожидали и качественнее, чем можно ожидать!
Ответный отзыв