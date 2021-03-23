Prognosist

Есть 8 моделей с аинмациями. Надо не попортив риг и анимации разметить полигоны и назначить разные материалы на 3 модели а для других сдлеать новую разметку по UV чтобы она четко накладывалась на исходное изображение. ...
- $803D-графика1 заявкаЗакрытгод назад
Требуется оперативно разработать систему: 1. Вращение камеры вокруг объекта (https://threejs.org/examples/webgl_loader_fbx.html - аналог плюс орбитальный режим). 2. Плавное перемещение между камерами или камеры в нужное место при нажатии на объект. 3. Предусмотреть возможность легкого добавления точек для ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Есть модели с разверткой нужно не испортив материалы и наложение текстур различные области обозначить отдельными материалами. В зависимости от моделей, возможно где-то скорректировать сетку под текстуры. Цель - назначать разные настройки для каждой требуемой области ...3D-графика1 исполнительЗавершен2 года назад
Нужен специалист по движку Unity с сертификатом Unity developer под разработку виртуальной реальности. Территориально РФРазработка игр4 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно специалиста с сертификатом 3dsMax Certified Professional для создания модели пространства. Территориально РФ.3D-графика3 заявкиЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Есть пример приложения или ресурса. Сколько будет стоить повторить такое? Какие инструменты предложите? Есть опыт в реализации? Какие сроки? Если делать так как здесь, то это одно. Но так же интересует возможность на перспективу сделать возможность ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Нужно в ручную со знанием дела сделать рассылку письма с нашей почты. Какие будут предложения? Вы в этом направлении профессионал? Можете описать стоимость услуг и как сделать так, чтобы не попасть в спам.Управление продажами4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $10
Есть модель дерева, с ней все отлично кроме того, что большие ветви словно прилеплены совершенно нелепо. Как пластилиновые будто куски и текстуры не совпадают. Кроме того, размер самих текстур мал, всего 1024. Надо адаптировать под ...3D-графика1 исполнительЗавершен3 года назад
- $30
Нужно сверстать сайт исключительно на флексах без бутсртапов и т.п. из фигмы. Ссылка https://www.figma.com/file/JdNfg43GD1mfKPPFRF8r5K/DPNewDiz-Copy?node-id=0%3A1 Нужно чтобы на всех устройствах сайт отображался одинаково. По сути нет ничего сложного, но есть модальные окна, вылет разных блоков. Всего одна ...HTML-верстка48 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно пригласить подписчиков на канал Yotube. Безопасно, не торопясь, органически. Главные видео это: https://youtu.be/dZbkStCUuWI https://youtu.be/pgt4Sns1IYA Ваши предложения по оптимизации ключевых слов, описания приветствуются.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте! Необходимо озвучить довольно большое количество роликов, но с небольшим количеством текста. Главное требование - это максимально эпичная подача как в данных ссылках. Представляете самые эпичные трейлеры которые отдают неким мистицизмом, который проникает до глубины души, ...Озвучивание42 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть несколько шаблонов After Effects в них нужно внести необходимые данные: фото, видео, текст и сохранить проекты. Никакого рендера и так далее делать не нужно. Возможно потребуются некоторые доработки, но маловероятно. Длительность проектов разная, соответственно, объем ...Видеомонтаж21 заявкаЗакрыт3 года назад
Есть заготовка дизайна на фигма. Необходимо на ее основе внеся поправки и/или изменив что-то создать максимально футуристичный дизайн. Как в фантастических фильмах бывают экраны у каких-то высоко технологичных разработок. Нужен однозначный вау эффект. Больше подробностей при ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад