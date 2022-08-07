Разметка полигонов на модели и наложение текстур

$80
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка55 просмотров

Есть 8 моделей с аинмациями. Надо не попортив риг и анимации разметить полигоны и назначить разные материалы на 3 модели а для других сдлеать новую разметку по UV чтобы она четко накладывалась на исходное изображение. В программе это будет работать так: мы берем картинку и накладываем на модлеь в режиме реального времени.

Главное, чтобы не было изменений в риге и анимациях.

3 года назад
Prognosist
75 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Олег
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
3 года назад
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3D-графика

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