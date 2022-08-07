Разработайте 3D-модель по дереву для ЧПУ станка. Модель должна быть основана на картине или семейном фото. Уделите внимание деталям и качеству исполнения.
Разметка полигонов на модели и наложение текстур
Есть 8 моделей с аинмациями. Надо не попортив риг и анимации разметить полигоны и назначить разные материалы на 3 модели а для других сдлеать новую разметку по UV чтобы она четко накладывалась на исходное изображение. В программе это будет работать так: мы берем картинку и накладываем на модлеь в режиме реального времени.
Главное, чтобы не было изменений в риге и анимациях.
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